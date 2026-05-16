Exgobernador deberá comparecer por el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán citó al exgobernadorLeonel Godoy Rangel para que comparezca como parte de lasinvestigaciones del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan.

El ahora diputado deberá presentarse este sábado 16 de mayo a las 12:00horas ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso en Morelia.

La Fiscalía estatal indicó que la comparecencia de Godoy Rangel se realizará de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo, con el objetivo de robustecer el expediente de la causa penal 220/2025, misma que se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Manzo.

Información tomada de Aristegui Noticias