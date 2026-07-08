Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, ingresa a la Fiscalía de Morelos tras su detención en CDMX

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó la noche del martes a Morelos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial tras ser aprehendido en la Ciudad de México por una investigación relacionada con presunta violencia familiar.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informó del ingreso del exfuncionario a sus instalaciones y acompañó el mensaje con una fotografía en la que Rodríguez aparece custodiado por agentes ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, como parte del procedimiento correspondiente, el detenido sería sometido a certificación médica y posteriormente trasladado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial en espera de la audiencia inicial programada para este miércoles ante un juez de control.

Durante esa diligencia, el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá ante la autoridad judicial los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. El juez de control será quien determine las medidas cautelares que correspondan y los aspectos procesales de esta etapa inicial.

El traslado a Morelos ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exfuncionario federal.

La orden judicial fue ejecutada en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde agentes de la Policía de Investigación de ambas instituciones localizaron a Rodríguez Padilla como resultado de trabajos de investigación para dar cumplimiento al mandato judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos por los que se indaga al exdirector de Pemex habrían ocurrido el 15 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, donde presuntamente habría agredido física y verbalmente a su pareja durante una discusión.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó previamente que la institución tuvo conocimiento del caso el pasado 26 de junio, luego de la difusión de un video relacionado con los hechos ocurridos en Emiliano Zapata.

A partir de esa información, personal de la Fiscalía estableció contacto con la víctima, otorgó medidas de protección e inició las diligencias ministeriales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con la investigación conforme a los procedimientos legales establecidos y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del exfuncionario.