Víctor Gallegos da el salto a los Mets de Nueva York

–Caudillos Sports Academy celebra un nuevo caso de éxito del talento mexicano

La disciplina, el trabajo constante y el respaldo de un proyecto comprometido con la formación deportiva han rendido frutos para el joven pitcher Víctor Gallegos Escobedo, quien ha sido invitado por la organización de los Mets de Nueva York para integrarse a la Liga de Verano Dominicana (DSL, por sus siglas en inglés), considerada una de las principales plataformas de desarrollo para prospectos del béisbol profesional.

Originario de Nogales, Sonora, Víctor Gallegos inició su camino hacia esta importante oportunidad gracias al apoyo de Caudillos Sports Academy, organización que detectó su potencial durante un Campeonato Nacional celebrado en Meoqui, Chihuahua, donde recibió una beca para continuar con su preparación deportiva.

De acuerdo con Jorge Ginther Arzaga, presidente de Caudillos Sports Academy, la organización decidió impulsar el desarrollo del joven lanzador canalizándolo a la Academia Prospectos del Sur, ubicada en El Tejar, Veracruz, bajo la dirección de los reconocidos formadores Frankie Rivera e Ysrael Rergis.

Durante su estancia en dicha academia, Gallegos Escobedo llevó a cabo un proceso especializado de preparación física, técnica y mental, perfeccionando sus habilidades sobre la loma y fortaleciendo su perfil como prospecto de alto rendimiento.

Posteriormente, participó en diversos torneos, “showcases” y eventos de visoreo ante representantes de organizaciones de Grandes Ligas, donde logró captar la atención de los buscadores de talento de los Mets de Nueva York.

Como resultado de este proceso de formación y exposición internacional, la organización neoyorquina decidió incorporarlo a sus filas y trasladarlo a la “Dominican Summer League”, escenario en el que comenzará formalmente su proceso como pelotero profesional durante la presente temporada de verano.

Jorge Ginther Arzaga destacó que la academia continuará trabajando con el mismo compromiso para identificar, impulsar y acompañar a las nuevas generaciones de deportistas, brindándoles herramientas y oportunidades que les permitan alcanzar sus objetivos dentro y fuera del terreno de juego.

La llegada de Víctor Gallegos a la estructura de desarrollo de una organización de Grandes Ligas representa no solo un logro personal, sino también la consolidación de un modelo de trabajo enfocado en brindar oportunidades reales a jóvenes talentos mexicanos que aspiran a trascender en el béisbol profesional.

Para Caudillos Sports Academy, este nuevo paso en la carrera del lanzador sonorense confirma que la detección oportuna del talento, acompañada de una formación integral y el acceso a escenarios de alta competencia, puede abrir las puertas a los más altos niveles del deporte.