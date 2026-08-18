FairSquare exige a FIFA declarar improcedente relección de Infantino por violar límite de mandatos

La organización de derechos humanos FairSquare instó a la FIFA a que ⁠declare que Gianni Infantino no puede presentarse a otro mandato como presidente, porque ⁠ya cumplió los tres permitidos por los estatutos de la federación.

Los presidentes de la FIFA tienen un límite de tres mandatos. Sin embargo, en 2022, Infantino argumentó que su primer mandato, que comenzó cuando fue elegido en un Congreso Extraordinario en 2016 tras la dimisión de Joseph Blatter, no debía contabilizarse dentro de ese límite, ya que completaba un periodo interrumpido.

En una carta enviada al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC por sus siglas en inglés) de la FIFA, FairSquare dijo que dicha interpretación era incompatible con los estatutos del ente, publicó The Athletic.

“La denuncia que presentamos aporta pruebas claras de que se trata de una clara infracción de las normas y sienta un precedente muy peligroso”, dijo a Reuters el director de FairSquare, Nicholas McGeehan.

“Las normas establecen claramente que el máximo permitido son tres mandatos presidenciales; la FIFA no puede simplemente eludir esta norma —que sirve para limitar el poder presidencial— alegando que su primer mandato no cuenta”.

Infantino se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor de cara al Congreso de la FIFA ‌del próximo ‌año, en el que se espera se presente a la relección para el ciclo 2027-31. La votación está prevista para el 18 de marzo en Marruecos.

La semana pasada, la UEFA, la Confederación Asiática de Futbol y la Concacaf pidieron que se revise la conducta del presidente del ente, después de que la FIFA propuso crear una filial de 20 mil millones de dólares vinculada a sus competiciones, incluido el Mundial, para atraer inversión privada.

Expertos dijeron que las tres confederaciones consideraban la carta como una oportunidad para que Infantino dimitiera conservando su dignidad.

Varias federaciones nacionales también expresaron su preocupación. El presidente ejecutivo de la Federación Escocesa de Futbol, Ian Maxwell, dijo el lunes a la BBC que su federación no apoyaría la relección de Infantino.

Infantino, sin embargo, sigue contando con el respaldo de las confederaciones africana y sudamericana.

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar sus comentarios.

FairSquare también cuestionó la transparencia de la decisión sobre 2022, señalando que nunca se hizo público el razonamiento del comité. “El hecho de que no proporcionaran ningún razonamiento que respaldara la afirmación, y de que anunciaran la aparente decisión dos días antes de la final del Mundial de Qatar 2022, sugiere que ‌sabían perfectamente que no había fundamento para descartar el primer mandato de Infantino”, afirmó McGeehan.

La carta dirigida al GACC se redactó con la ayuda de Miguel Maduro, antiguo presidente del Comité Independiente de Gobernanza y Revisión de la FIFA, quien señaló que el organismo rector no podía hacer caso omiso de sus propias normas. “El principio de los límites de mandato fue un aspecto fundamental de la reforma de 2016 destinada a limitar el poder, y la regla introducida es clara: ningún presidente del organismo rector del futbol puede ejercer más de tres mandatos”, afirmó Maduro.

“Intentar crear una excepción a dicha norma para el señor Infantino pone de manifiesto, por un lado, una resistencia al principio de los límites de mandato y, por otro, cómo algunos en la FIFA conciben las reglas como obstáculos que hay que eludir”.