Jorge D’Alessio habla de su nueva relación y revela el consejo que le dio Marichelo 

Jorge D’Alessio confirmó que mantiene una relación que apenas comienza y aseguró que Marichelo incluso le aconsejó hacer pública su felicidad.

Jorge D’Alessio está disfrutando una nueva etapa sentimental. Después de poner fin a su matrimonio de 15 años con Marichelo Puente, el cantante confirmó que actualmente mantiene una relación que apenas comienza y que, aunque prefiere llevarla con calma, ya no pretende ocultar que está feliz.

Jorge D’Alessio habla de su nuevo amor

El integrante de Matute reconoció que inicialmente decidió mantener su romance en privado porque se trata de una relación reciente. Sin embargo, explicó que las circunstancias cambiaron y que incluso está dispuesto a compartir algunos momentos junto a su pareja.

“No es algo que voy a esconder. La voy a invitar a los conciertos de Las Vegas”, declaró.

Ya es Instagram Official: Jorge D’Alessio confirma que tiene una nueva relación de pareja (Instagram / Jorge D’Alessio)

Jorge D’Alessio explicó que no quiso hacer pública la relación de inmediato porque considera importante darle tiempo para consolidarse antes de exponerla ante los reflectores.

“Sí, sí. No era algo que quisiera compartir inmediatamente porque es nuevo, está empezando y hay que llevar las cosas con calma”, señaló.

Jorge D’Alessio niega que su nueva pareja provocara su divorcio

Uno de los puntos que quiso aclarar fue la versión de que su actual pareja habría sido responsable de la separación de Marichelo. El músico rechazó esta idea y consideró injusto que ella fuera señalada como la tercera en discordia.

“Lo que no me gustó es lo que dijeron, pues que ella era la causante de mi divorcio”, afirmó.

Marichelo confirmó que ella y Jorge D’Alessio están legalmente divorciados(Instagram / Jorge D’Alessio)

Jorge D’Alessio también contó que su hija fue quien lo animó a compartir públicamente su felicidad. Incluso reveló que Marichelo le dio un consejo similar y le pidió considerar cómo podían afectar los rumores a su actual pareja.

“Y mi hija primero fue la que me dijo: ‘Papus, no estás escondiendo nada, o sea, y estás feliz, pon algo’. Y de hecho, recibí un mensaje de Marichelo y me dijo: ‘Te doy un consejo como amiga, pon algo, o sea, porque está feo para ella’”, contó.

Aunque todavía no ha revelado la identidad de su pareja, D’Alessio sí habló de algunas de sus cualidades y destacó que es una mujer con la que se siente cómodo: “Es una mujer de bonito carácter y una mujer muy madura. Como les digo, está empezando y es poco a poco”, expresó.

Ernesto D’Alessio considera lamentable que los medio generen rumores sobre temas como este. (Instagram )

El cantante también habló sobre el final de su matrimonio y reconoció que asumió parte de la responsabilidad por las situaciones que terminaron deteriorando su relación con Marichelo.

“Si bien yo cometí errores que, pues terminaron por completo nuestro matrimonio, ya no nos encontramos como pareja. Pudimos restaurarlo y hablarlo y rescatar la amistad y hoy estamos en un muy bonito lugar”, aseguró.

Jorge D’Alessio revela cómo es hoy su relación con Marichelo

Para Jorge D’Alessio , la separación no significó necesariamente el fin de una relación cordial. Por el contrario, aseguró que ambos pudieron dejar atrás los conflictos y conservar una amistad basada en el cariño y el respeto.

“Hay gente que tiene muchos traumas. No entienden cómo se puede hacer algo con clase, con educación y desde el amor”, sentenció.

El tiburón mordió al hijo mejor de Jorge D’Alessio y Marichelo en la pierna.(Instagram – @macpuente)

Ante quienes esperan que el divorcio termine en enfrentamientos públicos, el cantante fue contundente:

“Sí lo que quieren ver es madr*zos, no va a pasar. Vayan a otro lado”. De esta manera, Jorge confirmó que nuevamente está apostando por el amor.

Aunque su relación todavía se encuentra en una etapa inicial, el cantante dejó claro que está feliz y que, con el respaldo de su familia y la cordialidad que mantiene con Marichelo, quiere disfrutar esta nueva etapa sin darle espacio a las especulaciones.