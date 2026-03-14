Vibra Fonsi en el escenario tras su estreno “Cambiaré”

Luis Fonsi fue uno de los grandes protagonistas de la 30ª edición de los Premios Dial, celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en una noche que conmemoró tres décadas de apoyo y reconocimiento a la música en español.

El artista global interpretó por primera vez en vivo su más reciente éxito, “Cambiaré”, ofreciendo una impactante presentación acompañada por un cuerpo de bailarines y una vibrante escenografía que puso a bailar a los casi 8,000 asistentes presentes en el recinto.

Durante la ceremonia, Fonsi también recibió un reconocimiento especial por su aportación a la música en español. El premio le fue entregado por el reconocido cantautor español Pablo López, quien destacó la admirada trayectoria y el impacto de su música a lo largo de 27 años de carrera.

En una carrera marcada por múltiples éxitos globales y canciones que han acompañado a distintas generaciones, Fonsi vuelve a conectar con el público con “Cambiaré”. Su nuevo sencillo junto a FEID ha alcanzado el #1 en radio general en seis países: México, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Mientras tanto, en Colombia y Ecuador la canción ya se posiciona dentro del Top 20 de los charts, y en España continúa su crecimiento tras entrar al Top 50 de radio del país. A nivel global, “Cambiaré”ya supera los 10 millones de reproducciones en Spotify.

Desde su lanzamiento, Fonsi ha iniciado una intensa y exitosa gira promocional que lo ha llevado a Puerto Rico, Miami, París y distintas localidades de España, donde ha participado en los principales programas de televisión y ha compartido con su público en diversas activaciones.

Próximamente continuará su recorrido en México y otros países aún por anunciar.