Verde será muy respetuoso del resultado de la encuesta que defina coordinación estatal de la 4T con “unidad, trabajo y diálogo”: Borunda

Ante el anuncio que estará próximo a realizarse de quién encabezará la llamada Coordinación Estatal en Defensa de la 4T en Chihuahua, el dirigente del Partido Verde en Chihuahua, Octavio Borunda, resaltó que el PVEM “será muy respetuoso del resultado”, además de destacar que la unidad prevalecerá entre los tres partidos que integran la alianza.

“Efectivamente hay una alianza formalizada con los partidos aliados, Verde Ecologista de México, Morena y Partido de Trabajo para la gubernatura, y ya en próximos días estaremos viendo el resultado de las encuestas marcadas dentro del proceso interno. Será muy respetuoso el Partido Verde del resultado de la encuesta, por supuesto, y de quien resulte el coordinador o coordinadora”, enfatizó Borunda Quevedo.

El líder estatal del Verde consideró que para evitar cualquier “choque” entre los aspirantes, es necesaria “la unidad, trabajo, diálogo y sobre todo, poniendo siempre adelante la lealtad y el compromiso que tenemos”.

“La alianza es muy sólida con la presidenta Claudia Sheinbaum y eso es lo que debe mantenerse siempre dentro de los grupos políticos de los aspirantes a ser el coordinador o coordinadora de la 4T”, expresó Octavio Borunda.