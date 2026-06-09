Veraneada 2026; esperan mil menores en 5 Cedefam y zona rural

Todo listo para La veraneada 2026 del 20 de julio al 7 de agosto, así lo dio a conocer la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas.

Serán 3 semanas en donde se realizarán actividades para los menores que se lleguen a inscribir a tiempo.

Este año se espera llegar a un Asentamiento y por primera vez en el Sauz se realizarán estas actividades

Además de tener en la ciudad los Cinco Cedefam de Mármol 3, Unidad Vallarta, Nuevo Triunfo, Palestina y Valle Dorado con una capacidad para más de mil niños de 5 a 12 años.