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Veraneada 2026; esperan mil menores en 5 Cedefam y zona rural

Todo listo para La veraneada 2026 del 20 de julio al 7 de agosto, así lo dio a conocer la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas. 

Serán 3 semanas en donde se realizarán actividades para los menores que se lleguen a inscribir a tiempo. 

Este año se espera llegar a un Asentamiento y por primera vez en el Sauz se realizarán estas actividades 

Además de tener en la ciudad los Cinco Cedefam de Mármol 3, Unidad Vallarta, Nuevo Triunfo, Palestina y Valle Dorado con una capacidad para más de mil niños de 5 a 12 años. 

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