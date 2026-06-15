Acerca Estado servicios especializados para la prevención y atención del VIH

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, informa que el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), pone a disposición servicios especializados, gratuitos y confidenciales para la prevención y detección del VIH, así como la atención y seguimiento a personas que tiene esta u otras infecciones de transmisión sexual.

El Capasits ofrece a la población atención médica integral, servicios de enfermería, nutrición, odontología, asistencia psicológica, trabajo social, consejería, y vacunación.

Además, se realizan estudios de laboratorio, exámenes para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, profilaxis pre exposición (PrEP), profilaxis post exposición (PEP), talleres de adherencia, entrega de antirretrovirales gratuitos e insumos de protección.

En Chihuahua, el Capasits está ubicado en la calle Ejército Mexicano número 3707, en la colonia Centro. La atención al público es de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, o bien a través de la línea telefónica (614) 429-33-00 etx. 17566.

En Ciudad Juárez se localiza en avenida Paseo Triunfo de la República 3530, colonia Partido Escobedo, con un horario de 8:00 a 15:00 horas.

La Secretaría de Salud reitera su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna y atención integral para contribuir al cuidado de la salud de las y los chihuahuenses.