“Vamos a proteger a Chihuahua de delincuentes de esta calaña”: PAN por dichos de Adán Augusto de que Andrea Chávez será gobernadora

Luego de que el senador de Morena, Adán Augusto López, afirmara que su compañera de bancada Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua en el 2027, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, respondió que no permitirán que el estado quede en manos de “delincuentes de esta calaña”.

Así lo dijo la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, en referencia a los presuntos vínculos de López Hernández con el grupo criminal “La Barredora”.

“Pues como lo he denunciado desde hace varios meses, el líder del cártel de La Barredora, Adán Augusto López, busca apoderarse del estado de Chihuahua por medio de la senadora de la corrupción. Pero no lo vamos a permitir”, recalcó la dirigente panista.

Y es ayer durante una entrevista en el Senado, Adán Augusto López confirmó que apoyará las aspiraciones de la senadora Andrea Chávez, de quien aseguró será la candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua y por ende será electa como Gobernadora en el 2027.