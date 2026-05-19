Morena no va a venir a Chihuahua a vernos la cara, estamos con Maru: Manque Granados

La diputada federal del PAN por Chihuahua, Manque Granados, lanzó un mensaje contra Morena y respaldó a la gobernadora Maru Campos al advertir que “aquí no van a entrar”, durante un posicionamiento en el que criticó las movilizaciones del partido guinda y cuestionó el uso de recursos públicos.

“¿Qué es lo que ha hecho Morena, no en Chihuahua, en todo el país? ¿Cuántas iniciativas han presentado los senadores de Morena? ¿Cuántas iniciativas han presentado los legisladores de Morena?”, cuestionó la legisladora panista durante su intervención, donde también señaló que Chihuahua “no se va a arrodillar ante nadie”.

Lo anterior, en el marco de la conferencia de prensa encabezada por la presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez, junto a las y los diputados locales y federales de Acción Nacional en Chihuahua.

Granados criticó además las marchas y caravanas promovidas por Morena, y aseguró que esos recursos deberían destinarse a necesidades prioritarias en materia de salud. “¿Por qué no gastan ese dinero en medicamentos? ¿Por qué no gastan ese dinero en el servicio médico que tienen que darle aquí a los chihuahuenses?”, expresó.

En ese sentido, destacó la aportación económica que realiza Chihuahua al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “¿Saben cuánto aportan los empresarios y los empleados aquí en Chihuahua al Instituto Mexicano del Seguro Social? 25 mil millones de pesos al año”, afirmó.

La diputada también lanzó críticas contra dirigentes nacionales de Morena y aseguró que en Chihuahua no serán bien recibidos. “Aquí no van a entrar, aquí no nos van a venir a ver la cara”, declaró al referirse a la visita de Andrés Manuel López Beltrán y de la dirigencia nacional del partido.

Finalmente, Manque Granados reiteró el respaldo del PAN estatal a la gobernadora Maru Campos. “Todos nosotros estamos con Maru y todos los chihuahuenses están con nuestra gobernadora Maru Campos”, concluyó.

Además de Daniela Álvarez y Manque Granados, la rueda de prensa contó con la asistencia de la diputada federal Rocío González; Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN en Chihuahua; Jorge Soto, Nancy Frías, Joss Vega, Carla Rivas, Carlos Olson, Saúl Mireles, Roberto Carreón, Xóchitl Contreras, Yesenia Reyes, Ismael Pérez, Arturo Zubía, además de Rafael Jaime secretario estatal del PAN en Chihuahua.