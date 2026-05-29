Vaguada y línea seca traerán nublados y vientos durante este viernes en territorio estatal

Este viernes, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, propiciarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones.

⚠️🌧️⛈️En entidades del noroeste y norte de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/Sh1MaFrtAK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 29, 2026

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras en Durango, Coahuila y Nuevo León, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras en Zacatecas y San Luis Potosí.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país.