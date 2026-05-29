No hay crecimiento económico en el país, pero Chihuahua tiene mejor condición: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que la economía en el país no esta bien, pues no se presenta un crecimiento económico como en años pasados.

Reitera que la economía no esta creciendo en el país, ni en la ciudad, pues antes se llegaba a un crecimiento del 4%, hoy en la actualidad no se llega ni al 1%, aun con poca creación de empleo.

En este sentido destaco que al corte del primer trimestre se vio una baja económica, y al semestre es bajo, como se proyectaba al arranque del año.

“La economía no está creciendo, en el país menos, muchos problemas económicos y el manejo de la economía en términos generales no esta bien, pero en Chihuahua tenemos una condición mejor, el estado más exportador” comentó.

Destaca que Chihuahua seguirá con una economía estable por el momento debido a las exportaciones, el sector manufacturero apegado a la industria dará derrama económica, sin embargo, es necesario que se desarrolle la inversión para sostener al país.