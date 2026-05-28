“En Allende hay rumbo y hay proyecto”: Partido Verde fortalece su estructura

El dirigente estatal y diputado local del Partido Verde, Octavio Borunda Quevedo, tomó protesta a Toño Armendáriz como nuevo dirigente municipal del Partido Verde en Valle de Allende, acompañado del equipo que encabezará esta nueva etapa del partido en el municipio.

Asimismo, durante el evento fue nombrado Jorge Medina “El Pezcue” como Coordinador Territorial, destacándolo como una pieza clave en la construcción del proyecto político del Verde en Allende.

Ante simpatizantes, liderazgos y familias del municipio, Borunda Quevedo aseguró que el Partido Verde “está fuerte y creciendo en Valle de Allende”, destacando que el movimiento cuenta con estructura, cercanía con la ciudadanía y un proyecto claro para el futuro del municipio.

“El Partido Verde tiene proyecto, tiene rumbo y tiene liderazgo. Jorge Medina, ‘El Pezcue’, es un hombre cercano a la gente, que conoce las calles, las comunidades y las necesidades reales de Allende, y será fundamental para seguir fortaleciendo este movimiento”, expresó.

Asimismo, señaló que el Verde continuará trabajando de manera cercana a la ciudadanía, construyendo un proyecto propio desde las calles y las comunidades.

“Vamos casa por casa, familia por familia y comunidad por comunidad, construyendo un proyecto propio para Valle de Allende, escuchando a la gente y caminando junto a ellos”, afirmó.

Por su parte, Jorge Medina destacó que este fue “un día de fiesta y de mucha esperanza para nuestro querido municipio”, al inaugurar oficialmente el Comité Directivo Municipal del Partido Verde en Allende.

“Este espacio nace con un solo propósito: ser un lugar de puertas abiertas para escuchar y atender a cada uno de ustedes. Este proyecto es de todos. Aquí caben las buenas ideas, el amor por nuestra tierra y las ganas de construir un mejor futuro para nuestras familias”, expresó.

El dirigente estatal Octavio Borunda Quevedo estuvo acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal entre ellos Jorge Esqueda Cano.