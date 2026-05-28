Reprueban PAN, PRI, MC, PVEM y PT falta de respeto de Morena contra Carlos González, coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, manifestaron su rechazo categórico a las expresiones realizadas por el diputado Pedro Torres en contra de Carlos González, coordinador de Comunicación Social del Poder Legislativo, al considerar que representan una falta de respeto hacia su persona, hacia su trabajo institucional y hacia quienes diariamente hacen posible el funcionamiento del Congreso.

Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Sánchez Villegas, coordinador de Movimiento Ciudadano; Octavio Borunda Quevedo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y América Victoria Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo, señalaron que ningún trabajador del Congreso debe ser objeto de descalificaciones, menosprecio o expresiones que pretendan reducir su dignidad por el cargo que desempeña.

Los legisladores lamentaron que este hecho se sume a una serie de actitudes que algunos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena que han generado tensión hacia el personal del Congreso del Estado, por lo que aclararon que esas conductas no representan a la institución ni el trato respetuoso que debe prevalecer hacia quienes laboran en ella.

“Quien trabaja en el Congreso merece respeto. Ninguna diferencia política justifica el maltrato, los gritos o las expresiones que pretendan colocar a una persona por encima de otra. La dignidad humana no depende de un cargo ni de una posición política”, señalaron los legisladores.

Asimismo, expresaron su respaldo a Carlos González y reconocieron el trabajo que realiza desde la Coordinación de Comunicación Social para garantizar condiciones adecuadas para la cobertura informativa de los medios de comunicación, así como para facilitar la comunicación institucional entre el Congreso y la ciudadanía.

Finalmente, reiteraron que los medios de comunicación cumplen una función indispensable para informar a la sociedad y vigilar el trabajo público, por lo que llamaron a todas las fuerzas políticas a conducirse con respeto, civilidad y responsabilidad. “Las diferencias se debaten con argumentos. El respeto a las personas es irrenunciable. Defenderemos siempre la libertad de prensa, el trabajo institucional y la dignidad de quienes sirven a Chihuahua desde el Congreso del Estado”, concluyeron.