Aprueba Senado reforma constitucional sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con 85 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera.

Se trata de un proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alcanzó la mayoría calificada para su aprobación.

En lo particular, senadores del PAN, PRI y MC presentaron diversas reservas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por la Asamblea, por lo que el documento fue aprobado en sus términos.

En el dictamen se destaca que el artículo 41 vigente establece las causales de nulidad vinculadas con el exceso de gasto de campaña, la adquisición indebida de cobertura informativa en radio y televisión, y el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita, pero no prevé de manera expresa actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales como causal directa de nulidad electoral.

La necesidad de la reforma -se agrega en el documento-, radica en que las causales actualmente previstas fueron diseñadas para proteger la equidad de la contienda frente a conductas internas, principalmente vinculadas con gasto, cobertura mediática y uso indebido de recursos.

Sin embargo, las nuevas formas de intervención o injerencia extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación.

En la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que el proyecto “tiene un propósito superior, profundamente democrático y patriótico, porque se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la nueva causal de nulidad no es automática ni discrecional, y por eso para que proceda deberá acreditarse objetivamente la existencia de actos de intervención o injerencia extranjera, así como la gravedad y el dolo de estas prácticas; además, se tiene que probar la determinación respecto de los resultados electorales.

La senadora María Alejandra Sandoval Camacho, del PRI, presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, pero fue rechazada por la Asamblea.

Por Morena, la senadora Cynthia López Castro precisó que diferentes países, entre ellos Estados Unidos, cuentan con leyes que prohíben la injerencia extranjera; entonces, aunque a algunos no les guste “defenderemos la soberanía nacional con esta reforma a la Constitución Política, para que quienes decidan en México sean las y los mexicanos”.

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, consideró que la causal de nulidad que se agrega en la Constitución Política es sumamente ambigua y sujeta a una interpretación peligrosamente discrecional. La reforma, dijo, tampoco tiene plazos suficientes para que las entidades federativas ajusten su regulación y, por si fuera poco, se pone en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales.

Del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura expuso que lo que se plantea es que cuando haya intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros, con la intención de influir en las preferencias o resultados electorales, podrá actualizarse una causal de nulidad. El voto, acotó, debe ser libre, las decisiones del país deben tomarse sin ninguna presión externa que pueda alterar la voluntad de la ciudadanía.

Por el PRI, Mely Romero Celis acusó que lo que se discute es la nueva herramienta que Morena se inventó para anular elecciones, “bajo preceptos ambiguos, discrecionales y peligrosamente manipulables”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, reconoció que la injerencia extranjera en procesos electorales es un riesgo real y varios países han lidiado con operaciones de desinformación transfronteriza, pero esta causal “abre la puerta a cualquier cosa, sin sujeto, sin intención, con un estándar de prueba que ninguna autoridad puede cumplir de manera objetiva y con un destinatario de la sanción que, en la mayoría de los casos, sería imposible identificar.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, consideró que no se trata de un ajuste técnico ni de una modificación menor al sistema electoral, sino de una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias.

Posteriormente se presentaron votos particulares de las y los senadores Verónica Rodríguez Hernández, Raymundo Bolaños Azocar y Marko Cortés Mendoza, del PAN; Carolina Viggiano Austria y Sixto Duarte Álvarez, PRI; y Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC.

Una vez que el dictamen fue aprobado por la Asamblea, en lo general y en lo particular, el dictamen fue enviado a los congresos de las entidades federativas para los efectos del artículo 135 constitucional.