Uso de un menor en operativo del ICE provoca indignación en comunidad escolar de Minnesota

CNN habló con la superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, Minnesota, Zena Stenvik, sobre la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de cuatro estudiantes en la ciudad, incluido Liam Ramos, de cinco años.

Liam fue detenido este martes cuando él y su padre llegaban a casa del preescolar en un suburbio de Mineápolis. Según las autoridades escolares, un agente de ICE usó al niño para llamar a la puerta principal de la familia y determinar si había alguien más dentro, antes de detenerlos, posteriormente fueron trasladados a Texas.

Stevnik describió haber llegado al lugar y encontrarse con gente llorando en la calle que le aseguró que se habían llevado al niño. El coche del padre seguía en marcha, según declaró a CNN, contradiciendo las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de que había intentado huir a pie y abandonado a Liam. Stevnik también añadió que otro adulto en el hogar había suplicado hacerse cargo de Liam, pero se le negó.

El vicepresidente JD Vance defendió la detención de Liam por parte del ICE, alegando que el niño habría muerto congelado si no se lo hubieran llevado con su padre. Al preguntársele si el niño habría sido abandonado y dejado a la intemperie, Stevnik respondió: “Ni hablar”. Declaró a CNN que habló con la madre de Liam, el presidente de la junta escolar y vecinos cercanos a la familia, quienes querían llevárselo.

Entré en la casa y la madre estaba angustiada. Quería a Liam, quería abrir la puerta y como madre, no puedo ni imaginarme lo abrumada que debió estar. Esto fue lo que me contó, viendo a su esposo esposado en la entrada diciendo “no abras la puerta” y también oyendo a su pequeño.

“Y ella podía ver al agente de ICE parado en la puerta . Así que, como madre, no puedo imaginarme lo que estaba pasando. Fue desgarrador para mí escucharla. Me miró y dijo: No entiendo qué está pasando. No somos delincuentes. Y como declaró ayer el abogado de la familia, han seguido todos los trámites legales necesarios”, relató la funcionaria.

Stevnik continuó: “Aquí en las Ciudades Gemelas, ahora mismo, es bastante común que la gente no abra las puertas porque, en cuanto alguien las abre, los agentes de ICE irrumpen o incluso las derriban. Ese es el comportamiento que estamos viendo. Es el único comportamiento que podemos suponer que habría ocurrido”.