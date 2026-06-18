Dejan encobijado en colonia Granjas Sacramento; pretendían prenderle fuego

A plena madrugada de este jueves, sobre la calle Guanajuato, en la colonia Granja Sacramento, muy cerca de la carretera Juárez y Libramiento Oriente, aproximadamente a la altura del kilómetro 21 más 500, en un terreno baldío fue hallado un cuerpo envuelto en una cobija, el cual, habrían intentado quemar.



Tras el desafortunado hallazgo, arribaron elementos de la célula BOI, aseguran la escena y dan aviso a fiscalía.



Hasta el momento se desconoce si se trataba de un hombre o de una mujer, ya que está bastante envuelto y hay rastros donde intentaron prenderle fuego, sin embargo, se sofocó el fuego.

Las autoridades acordonaron lugar, se encargaron de recabar evidencias y posteriormente el servicio médico forense trasladó el cuerpo al C4 para practicar la necropsia, determinar causas de muerte y la identidad de la víctima.



Señalan además que el cuerpo fue presuntamente abandonado por un vehículo compacto, el cual circulaba sin luces por caminos de terracería.