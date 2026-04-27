UNESCO extiende vigencia de Cátedra de Comunicación para La Paz a la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) determinó extender hasta el año 2030 la vigencia de la Cátedra UNESCO “Comunicación para La Paz”, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La decisión se tomó tras una evaluación rigurosa de cuatro años de gestión (2022–2026), en la que se reconoció el trabajo encabezado por la Dra. Nithia Castorena-Sáenz, destacando su alineación con la misión de la UNESCO de promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana a través de la educación, la cultura y la comunicación.

Durante este periodo, la cátedra ha consolidado espacios de formación, diálogo y vinculación entre actores académicos, sociales y gubernamentales, enfocados en la construcción de paz desde ámbitos como los derechos humanos, la comunicación y la prevención de las violencias. Asimismo, ha tenido presencia tanto en el entorno académico como en la sociedad civil organizada.

Entre los logros más relevantes se encuentra la implementación del diplomado “Andamios por la paz” (2023), que permitió la formación de 25 personas en temas de cultura de paz, así como la participación en más de 30 eventos académicos y la publicación del libro “Historias compartidas: Narrativas de mujeres que prevalecieron a las violencias en Chihuahua”, en colaboración con la Secretaría de Cultura estatal.