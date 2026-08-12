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Una cabra salvaje “agandalla” las fresas y la sandía de una turista que descansaba en un hotel de Turquía

Una cabra salvaje se comió las fresas y la sandía de una mujer que estaba descansando en una tumbona del hotel de cinco estrellas Maxx Royal Kemer, en Turquía.

La turista relató que el animal se acercó mientras comía frutas en la playa y “con fuerza se lo quitó todo”.

La zona del hotel alberga cabras montesas que están en el Libro Rojo de especies protegidas como parte de la naturaleza local, por lo que el establecimiento no puede expulsarlas ni limitarlas.

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