Trump endurece el “turismo de maternidad”: EEUU podrá cancelar visas a quienes hayan viajado para dar a luz y hasta prohibirles volver a entrar

El abogado Arturo Vázquez alertó sobre la reciente revocación de visas a más de 90 personas tras ser acusadas por “turismo de parto”, esto tras el aumento de restricciones recientemente anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar esta práctica.

A través de redes sociales, el especialista compartió que 94 personas lo contactaron debido a que sus visas de turista les fueron retiradas por haber tenido hijos en territorio estadounidense, al intentar cruzar desde México.

De acuerdo con Vázquez, tales reportes le fueron notificados el día de ayer, lunes 10 de agosto. Asimismo, el consultor legal aprovechó para recomendar a los interesados evitar cruzar la frontera por al menos un par de meses hasta que la situación se haya calmado.

“94 personas me mandaron un Messenger para decirme que les habían quitado la visa en el Puente por haber tenido hijos ciudadanos. Mi sugerencia es que no crucen la frontera en un par de meses hasta que se calme esta situación existente”, se lee en la publicación del abogado.

El litigante compartió nuevos detalles del caso, diciendo que la organización sin fines de lucro “American Civil Liberties Union” (ACLU) podría ponerse en contacto con los afectados para solicitarles sus datos personales e iniciar una demanda a la brevedad.

“En su momento, espero que ACLU, que presentará pronto la demanda en juzgado federal, próximamente se comunique con ustedes para pedirles nombre completo y fecha de nacimiento. Sólo a esa organización deben de proporcionárselo”.

Con estas acciones, esperan que el juez ordene al Departamento de Estado otorgar una visa nueva a las personas afectadas, sin necesidad de aplicar nuevamente por el documento o pagar alguna cantidad de dinero en específico.