Chicago Bears pierden de 4 a 6 meses a Coby Bryant por cirugía de rodilla

El safety de los Chicago Bears, Coby Bryant, estará fuera de cuatro a seis meses después de someterse a una cirugía de rodilla, anunció el entrenador Ben Johnson este martes.

Bryant se sometió a una cirugía el 7 de agosto, cuatro días después de que hiperextendió su rodilla izquierda y sufrió un hematoma en el hueso y una pequeña fractura, según Adam Schefter, de ESPN. El safety resultó herido durante el uno contra uno y fue conducido de regreso al edificio en un carro.

“Tendrá prisa por volver para ayudarnos a finales de año”, manifestó Johnson.

Según Johnson, los Bears buscaron múltiples opiniones sobre la lesión de Bryant, lo que llevó al safety a necesitar cirugía.

La ausencia prolongada de Bryant supone un golpe significativo para la secundaria de Chicago, que ha lidiado con una serie de lesiones durante el campamento de entrenamiento. El esquinero Kyler Gordon ha estado en la lista de incapacitados físicamente para desempeñarse por una lesión en la pantorrilla desde antes del inicio de las prácticas luego de experimentar un “retraso” en su recuperación, según el gerente general Ryan Poles. El safety reserva Elijah Hicks también está en la lista de PUP con una lesión en la pantorrilla, y los Bears perdieron a los backs defensivos reserva Gervarrius Owens y Dallis Flowers por lesiones importantes en las piernas la semana pasada.