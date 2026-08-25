Un tornado en el sureste de Francia deja más de 40 heridos y daños en 300 viviendas

El lunes un impresionante tornado, que alcanzó los 400 kilómetros por hora, arrasó centenares de viviendas y dejó decenas de heridos en la localidad de Pomas, cerca de Carcasona, al sureste de Francia.

🇫🇷🌪 Furia en el sur de Francia: tornado arrasa con techos y deja numerosos heridos ⚡️ El fenómeno azotó la ciudad de Carcasona (sur), arrancando tejados y dañando más de un centenar de viviendas. Asimismo, dejó cerca de 2.800 hogares sin electricidad y 26 personas heridas. 🆘… pic.twitter.com/EWGpikTTYP — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 24, 2026

El desastre ocurrió durante la noche cuando se desató una tormenta en las estribaciones de los Pirineos que dejó daños principalmente en los techos.

Según el último reporte de la prefectura local, de momento se han registrado 39 heridos, dos de ellos en estado crítico, y 300 viviendas han resultado afectadas.

75 bomberos todavía se encuentran desplegados en la zona, apoyados por especialistas que han llegado como refuerzo. Los damnificados fueron alojados en el polideportivo de Pomas, atendidos por personal de la Cruz Roja. Algunos residentes que sufrieron afectaciones en sus domicilios también se han trasladado a casas de allegados o han recibido acogida en municipios vecinos.

Las autoridades continúan realizando una auditoría en los edificios afectados para evaluar los riesgos de derrumbe y comenzarán operaciones de reparación en las viviendas dañadas.

Miembros de la gendarmería continúan asegurando la zona y sus alrededores, mientras varias carreteras todavía continuaban bloqueadas a las 8 de la mañana de este martes. Asimismo, se reporta que 1.400 hogares continúan sin electricidad.