En el II Trim. PIB creció 1.4%; su mejor registro desde el 2022

La economía mexicana registró un crecimiento de 1.4% entre abril y junio del año respecto del primer trimestre, con cifras desestacionalizadas y en términos reales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance contrasta con 1.5% que había proyectado el instituto hace 20 días, cuando divulgó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB).

Aún con el ajuste a la baja, el desempeño del segundo trimestre del 2026 queda registrado como el más dinámico desde el primer trimestre del 2022.

Según los componentes, con series ajustadas por estacionalidad, las actividades más dinámicas fueron las primarias, con un comportamiento a tasa trimestral de 2.4 por ciento. En este segmento se encuentran las relacionadas con agricultura, ganadería y pesca; un desempeño que también incorpora un ajuste a la baja respecto del estimado anterior que estaba en 3.3 por ciento.

La información actualizada del Inegi muestra que siguen en dinamismo las secundarias, que engloban a la industria y manufacturas, con un avance de 1.6% trimestral que quedó sin cambio respecto del estimado.

Y en el fondo, las menos dinámicas son las terciarias, de servicios y comercio que alcanzaron un desempeño de 1.4 por ciento. Este desempeño también muestra un escenario menos dinámico del previsto por el Inegi, que hace 20 días estimó un avance de 1.6 por ciento.

Este desempeño del segundo trimestre revirtió la contracción observada al inicio del año, que fue de 0.3 por ciento.

De acuerdo con el economista en jefe de Valmex, casa de bolsa, Gerónimo Ugarte Bedwell y la gerente de análisis económico en la firma, Alejandra Cortes, el desempeño continúa siendo heterogéneo, donde los servicios y el sector agropecuario muestran mayor dinamismo mientras la industria permanece rezagada.

Comparación anual en aceleración

Según los datos del Inegi al segundo trimestre, la economía mexicana registró un crecimiento de 1.9% respecto del mismo periodo del año anterior.

Este avance también incorpora un ajuste a la baja sobre el estimado de 2.1% que tenía el mismo instituto en su estimación oportuna.

Si bien implica un menor desempeño del estimado por Inegi, representa una aceleración sobre el ritmo de crecimiento respecto del trimestre previo. Con una contracción de 0.3% trimestral en el PIB de enero a marzo del 2026.

Al revisar el detalle de la información, se observa que por componentes, las actividades primarias, de agricultura y pesca tuvieron una expansión de 4.8% anual.

Se trata del desempeño más dinámico que alcanzaron en siete trimestres, después del 6.4% anual que alcanzaron en el tercer cuarto del 2024 (julio- septiembre).

Le siguen en dinamismo las actividades terciarias, de servicios y comercio, que alcanzaron una expansión anual de 2.3 por ciento.

Con este avance se observa una aceleración desde 1.1% anual observado en la lectura del primer trimestre del 2026.

Este es también el registro anual más alto en nueve trimestres, apenas detrás de 3% que alcanzaron en el periodo enero-marzo del 2024.

Mientras, las actividades industriales y de manufactura, que son las secundarias, reportaron un crecimiento anual de 0.9%, también en términos reales, con lo que revirtieron la contracción de 0.8% alcanzada en el primer trimestre y se ubicaron con el desempeño más dinámico en nueve trimestres.

Cuatro actividades registran contracciones

Entre las 20 actividades y sectores económicos que precisa el Inegi al reportar el PIB del segundo trimestre, cuatro registraron contracciones, encabezadas por la de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con una caída de 2.6% entre abril y junio.

Cabe destacar que con este dato negativo, acumularon cinco trimestres en números rojos.

También se observa una contracción en corporativos, de 0.8% con la que se hilaron dos trimestres consecutivos de caídas. Ambos segmentos están agrupados en actividades terciarias.

Las otras dos actividades con registro negativo son: la industria manufacturera, que se contrajo en 0.4% anual, con lo que hiló cinco trimestres consecutivos en picada.

Y la de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, que tuvo una caída de 0.1%, con la que también completó cinco trimestres consecutivos de contracción.