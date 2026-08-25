Alpinista queda colgado en el vacío durante nueve horas: así fue su rescate

Un alpinista de 53 años quedó suspendido durante unas nueve horas en el vacío, a unos 50 metros de la cima del Campanile di Val Montanaia, en las Dolomitas, Italia.

Zelfs met ervaring kan redding in de bergen nodig blijken – zoals recent in de Dolomieten het geval was. Officieel statement van CNSAS over de omstandigheden hieronder 👇🏻 pic.twitter.com/RD8Zf6B5Ia — Fiona Dewaele (@FionaFeagle) August 22, 2026

Durante el descenso en rápel, se desvió de la ruta y quedó inmovilizado en el aire. Los socorristas no pudieron usar el helicóptero por la niebla y el viento. Al anochecer, un equipo subió a pie, alcanzó al hombre, lo aseguró y lo bajó hasta la base.