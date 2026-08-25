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Onda de calor mantendrá las altas temperaturas este martes: Ojinaga y Juárez superarán los 40°C y Chihuahua capital alcanzará los 36°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se registrarán temperaturas calurosas en gran parte del territorio estatal, debido a una fuerte onda de calor propiciada por un sistema de alta presión.

Este martes se prevé calor intenso, con máximas que volverán a registrar los 41°C en Ojinaga y Juárez, 39 en Janos, 38 en Chínipas, 38 en Delicias, 36 en Chihuahua y Camargo, 35 en Jiménez, 32 en Parral, 33 en Temósachic, 31 Madera y Cuauhtémoc, 28 en Bocoyna, 27 en Guachochi, y 25 en Balleza.

Además, la interacción del monzón mexicano y un canal de baja presión también provocará vientos con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en Guadalupe, Julimes, Saucillo, López, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.

Para el martes 25 de agosto se prevén lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Moris, Guazapares, Urique y Morelos; aisladas a dispersas en Ocampo, Uruachi, Chínipas, Batopilas, Madera, Temósachic, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Guachochi, las cuales también presentarán actividad eléctrica, vientos fuertes y probable granizo.

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