Onda de calor mantendrá las altas temperaturas este martes: Ojinaga y Juárez superarán los 40°C y Chihuahua capital alcanzará los 36°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se registrarán temperaturas calurosas en gran parte del territorio estatal, debido a una fuerte onda de calor propiciada por un sistema de alta presión.
☔️⛈️ En entidades del norte, sur y sureste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.
🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/YybYE7aMBZ
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026
Este martes se prevé calor intenso, con máximas que volverán a registrar los 41°C en Ojinaga y Juárez, 39 en Janos, 38 en Chínipas, 38 en Delicias, 36 en Chihuahua y Camargo, 35 en Jiménez, 32 en Parral, 33 en Temósachic, 31 Madera y Cuauhtémoc, 28 en Bocoyna, 27 en Guachochi, y 25 en Balleza.
Además, la interacción del monzón mexicano y un canal de baja presión también provocará vientos con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en Guadalupe, Julimes, Saucillo, López, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.
Para el martes 25 de agosto se prevén lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Moris, Guazapares, Urique y Morelos; aisladas a dispersas en Ocampo, Uruachi, Chínipas, Batopilas, Madera, Temósachic, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Guachochi, las cuales también presentarán actividad eléctrica, vientos fuertes y probable granizo.