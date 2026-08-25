Arrestan al propietario de los San Francisco 49ers por “participar en actos de prostitución”

Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, no impugnó el lunes dos cargos por delitos menores tras ser arrestado en Ohio bajo sospecha de participar en actividades de prostitución.

Según los registros judiciales del condado de Columbiana (Ohio) obtenidos por ESPN, York presuntamente respondió a un anuncio encubierto en un sitio web conocido de prostitución y “acordó mantener relaciones sexuales con la mujer a cambio de 140 dólares”.

Jed York fue arrestado al llegar al lugar de la cita con el teléfono móvil utilizado para concertar el encuentro, según los registros.

Un informe de arresto presentado por el Departamento de Policía de Palestina Oriental señala que York fue detenido el domingo a las 9:35 a.m. metro. en el complejo de casas móviles Wheat Hill. La policía de Palestina Oriental colaboró ​​con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de Mahoning Valley en el arresto de York, según el informe.

Inicialmente, las autoridades acusaron a York de delitos menores por participar en prostitución y posesión de instrumentos delictivos. El primer cargo fue modificado a delito menor de alteraciones del orden público como parte de un acuerdo de culpabilidad para resolver el caso, según los registros judiciales.

El abogado de York no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los 49ers declararon que, “al tratarse de un asunto legal que ya ha sido resuelto, no haremos más comentarios por el momento”.

La NFL emitió un comunicado indicando que la liga está “al tanto del asunto, el cual será revisado bajo la política de conducta personal”.

Los registros judiciales indican que el fiscal local presentó un acuerdo de culpabilidad el lunes por la mañana; York no impugnó los cargos y pagó 1,150 dólares en multas (150 dólares por el cargo de alteración del orden público y 1,000 dólares por el cargo de posesión de instrumentos delictivos).

York también fue condenado a un día de cárcel por cada carga, considerándose ya cumplido un día de pena.

El fiscal del condado de Columbiana, Vito Abruzzino, respondió a ESPN por correo electrónico que tampoco podía ofrecer detalles adicionales sobre el caso de York, más allá de confirmar que los cargos se redujeron como parte de un acuerdo de culpabilidad.

“Esto fue un procedimiento habitual para alguien que enfrenta ese tipo de cargos en nuestra zona y que no tiene antecedentes de este tipo de conducta delictiva en su pasado”, escribió Abruzzino en un correo electrónico.

York solicitó el divorcio de su esposa, Danielle, en mayo, según documentos presentados ante el Tribunal Superior del condado de Santa Clara (California). York ha sido el propietario mayoritario de los Niners desde 2024, pero ocupa el cargo de director ejecutivo del equipo desde 2008. Es originario de Youngstown, Ohio.

Bajo el liderazgo de York, los Niners han llegado al Super Bowl en tres ocasiones: perdieron en la temporada 2012 con el entrenador Jim Harbaugh, y en las temporadas 2019 y 2023 con Kyle Shanahan y el gerente general John Lynch.

York también supervisó la construcción del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. El equipo se trasladó de San Francisco al nuevo estadio en 2014. El recinto ha albergado dos ediciones del Super Bowl, una Copa del Mundo y un partido por el título de los playoffs de fútbol americano universitario.