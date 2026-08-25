Andy López representa corrupción, tráfico de influencias y pactos con el crimen, dice JL Villalobos desde Tabasco

El diputado local por Chihuahua y coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos García, afirmó que el exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andy López Beltrán, representa todo aquello que la sociedad mexicana rechaza actualmente, como la corrupción, el tráfico de influencias y pactos con el crimen.

En su visita a Tabasco, el también diputado local chihuahuense destacó el reportaje “La caída del príncipe”, publicado por Latinus y dedicado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Villalobos García afirmó que Andy López Beltrán inició “al revés” su trayectoria política.

“Ese reportaje habla precisamente ‘La caída del príncipe’, así se llama, de cómo pasó de ser de la cúpula del poder en México a repartir periódicos en las colonias; que no tiene nada de indigno, lo digo con mucha claridad. Pero empezó al revés, porque quienes hacemos política en la calle con la gente y quienes verdaderamente asumimos y entendemos lo que es tener una responsabilidad en un cargo público, sabemos que ese es el origen de lo que tiene que ser nuestra formación y nuestro trabajo, no al revés. Él lo que está buscando es una foto para darse un baño de pueblo y querer verse como lo que fue un día su padre, cosa que no va a lograr nunca, porque él no sabe trabajar, nunca lo ha hecho, y representa todo lo que la sociedad mexicana hoy no quiere: corrupción, tráfico de influencias, pactos con el crimen. No tiene ni visa”, manifestó Villalobos.

No obstante, el priista reconoció que será compleja la elección en el sexto distrito federal que busca Andy López, pues aseguró que el morenista hará campaña con el nombre del exmandatario.

“Y nosotros vamos a estar trabajando. ¿Es complejo el escenario? Sí, pero no podemos nosotros no entender que es una responsabilidad histórica la que tenemos como partido de no doblar las manos, poner el pecho, caminar hasta el último seccional de Tabasco y del país que tenemos que escuchar y tenemos que aspirar a recuperar la confianza que perdimos de la gente, teniendo esa cercanía y siendo una propuesta competitiva que represente un verdadero cambio para la gente”, expresó el legislador chihuahuense.

Sin embargo, Villalobos García señaló que serán los tabasqueños quienes decidan si quieren seguir en retroceso social.

“Entonces yo más bien lo que haría es un llamado al pueblo de Tabasco a que reflexione, a que despierte, a que abra los ojos y a que se acuerde cómo era la vida en este gran estado cuando gobernaba el PRI, y si es que aspiran a seguir en este camino de retroceso social, económico, de seguridad y sobre todo político con estos liderazgos, pseudoliderazgos que no representan nada más que todo lo contrario a lo que pregonaron cuando llegaron al poder. Es lamentable”, enfatizó el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario.