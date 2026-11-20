Ante el riesgo de un repunte de homicidios durante las últimas semanas del año, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) busca reforzar la presencia policial en Chihuahua capital con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y una mayor coordinación entre corporaciones.

El comisario Julio Salas agradeció la presencia de más elementos del área de Defensa en la ciudad, cuya incorporación permitirá fortalecer los operativos de seguridad durante el cierre de 2026, periodo en el que buscan anticiparse a posibles escenarios de violencia.

Recordó que el año pasado, a mediados de diciembre, se registró una complicación en materia de homicidios, particularmente en la zona sur de la ciudad, por lo que este año pretenden prevenir que se repita una situación similar.

“Queremos prever toda esa situación para el cierre de este año y obviamente abordar más el tema de la coordinación, no nada más con el área de Defensa, sino con todas las autoridades”, expresó.

Salas indicó que aún no les han informado cuántos elementos adicionales llegarán, aunque adelantó que buscarán incrementar el número de células operativas, al pasar de las cinco que actualmente mantienen vigentes, más una extraordinaria enfocada en la zona de bares, a un objetivo de 10 células en la ciudad.

Asimismo, señaló que la Policía Municipal reforzó desde días atrás los patrullajes y la presencia de agentes en centros comerciales, ante el incremento de la actividad y la afluencia de personas durante la temporada de compras de fin de año.

El comisario destacó que la intención es sumar esfuerzos entre las distintas corporaciones para mantener la vigilancia, prevenir delitos y obtener mejores resultados en materia de seguridad antes de concluir el año.