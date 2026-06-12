Un gato “sabotea” la muerte de Romeo y enloquece al público

Un gato irrumpió en escena durante la culminación de una representación teatral de Romeo y Julieta y convirtió la tragedia en comedia.

In a theater performance of Romeo and Juliet in Russia, at the exact scene where Romeo is dying, Juliet was having an emotional moment by his side. At that very moment, the theater’s cat entered the stage and went up to Romeo, pulling his hair. Then, looking at Juliete, the cat… pic.twitter.com/hBT9Z3dbPB — Dailymeow (@Dailymeoww1) June 11, 2026

En el momento en que Romeo yacía muerto, el felino se acercó al actor, empezó a jugar con su pelo e incluso a morderlo, desatando las carcajadas del público y rompiendo por completo el clima dramático construido durante la obra.