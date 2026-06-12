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Un gato “sabotea” la muerte de Romeo y enloquece al público

Un gato irrumpió en escena durante la culminación de una representación teatral de Romeo y Julieta y convirtió la tragedia en comedia.

En el momento en que Romeo yacía muerto, el felino se acercó al actor, empezó a jugar con su pelo e incluso a morderlo, desatando las carcajadas del público y rompiendo por completo el clima dramático construido durante la obra.

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