Cerró mayo con 113 nuevos empleos en el estado

Indicadores de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dio a conocer que durante el mes de mayo se generaron 113 puestos de trabajo en el estado de Chihuahua.

La entidad esta posicionada en el lugar 10 con mayor generación de empleo del país, se mantiene saldo positivo en generación de empleo formal durante 2026.

En lo que va del año, el estado de Chihuahua no ha registrado pérdidas de empleo. Aunque algunos meses han mostrado un crecimiento moderado, el balance mensual se ha mantenido siempre en terreno positivo.

De enero a mayo de 2026, Chihuahua acumuló 8,519 nuevos empleos formales, ubicándose en el 11º lugar a nivel nacional en generación de empleo.

Los estados con mayor creación de empleo formal en el mismo periodo son:

1er lugar Estado de México: 59,635 empleos

2do lugar Hidalgo: 59,243 empleos

3er lugar Nuevo León: 38,579 empleos.