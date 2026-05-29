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Un búfalo se salva de ser sacrificado… por su parecido a Trump

En Bangladés, el Gobierno salvó del sacrificio en el último minuto a un búfalo albino que se volvió viral por el asombroso parecido de su peinado con el del presidente estadounidense, Donald Trump.

El animal, de casi 700 kg, había sido vendido para el sacrificio ritual en una festividad musulmana, pero el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que se le perdonara la vida, que se reembolsara el dinero al comprador y que el bóvido fuera trasladado al Zoológico Nacional de Bangladés.

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