Reconoce Cuauhtémoc Estrada legado de Cárdenas en la lucha por democratizar México

Chihuahua, Chih., 29 de octubre de 2026. – El coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y destacó su contribución a la construcción de la vida democrática del país, así como su compromiso histórico con las causas de la izquierda mexicana.

Estrada recordó los encuentros que tuvo con Cárdenas desde su juventud, cuando participaba en actividades políticas en Ciudad Juárez, y resaltó también su labor en favor de los derechos forestales de habitantes de la colonia Nicolás Bravo. Subrayó que la lucha política del ingeniero contribuyó a transformar el sistema democrático mexicano y abrió camino para nuevas generaciones.

“Gran parte del sistema democrático con el que contamos hoy es parte de la lucha del ingeniero”, señaló el legislador, quien consideró que su partida deja una profunda enseñanza para la vida pública del país.

Finalmente, Estrada llamó a recordar a Cárdenas por sus acciones, sus aportaciones y el legado que deja a México, más allá de las etiquetas o distinciones sobre la izquierda. “Prefiero recordarlo con lo que hizo y con lo que nos dejó”, expresó.