Podría Chihuahua recuperar 75% del recorte de participaciones, esperan nuevo pago de la Federación

José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda mencionó que en próximos días se prevé el ingreso de un recurso adicional, por la activación del Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Recordó que de enero a octubre de este año, el Gobierno Federal ha dejado de pagarle a Chihuahua alrededor de 2 mil millones de pesos que le correspondían por concepto de participaciones federales.

La caída de la recaudación es el motivo por el cual, la Federación no ha podido cumplir con las participaciones para Chihuahua y el resto de los gobiernos estatales.

Cuando ello ocurre, se recurre al FEIEF para retribuirle a los Estados una parte de las participaciones que no se entregaron, en esta ocasión, Chihuahua podría recuperar hasta el 75 por ciento de lo que se ha dejado de percibir en el año, es decir, alrededor de mil 400 millones de pesos.

En meses anteriores la Federación activó el FEIEF para retribuir una parte de las afectaciones por las participaciones con lo que Chihuahua había recibido cerca de 750 millones de pesos.