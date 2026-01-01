Último día del 2025, detuvo la DSPM a 131 personas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó a Entre Líneas que ayer 31 de diciembre del 2025, fueron detenidas 131 personas por diversos delitos y faltas administrativas, todos llevados a barandilla y consignados ante Fiscalía zona Centro.

Respecto a los delitos en los que la policía municipal realizó detenciones este fin de año, fueron: narcomenudeo (6); una por venta clandestina de pirotecnia; uno por posesión de auto con reporte de robo; uno por violencia contra la mujer y dos por violencia familiar, en total, once detenciones.

En cuanto a las faltas administrativas, los municipales arrestaron a 116 por: actos contra la dignidad personal de la autoridad (4); agresión física (12); agresión verbal (12); una alteración por persona alcoholizada y otra más por alteración de persona bajo el influjo de una droga. Escándalo en vía pública (10), causar molestias (24), consumo de drogas en la calle (16), entre otros como, propinar golpes a una persona sin causar lesión, dormir en lugares públicos, entorpecer la autoridad, incendiar basura, persona agresiva, defecar u orinar en vía pública, penetrar domicilios privados (13), consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y persona exhibicionista.

En relación a los aseguramientos que también hace la DSPM, el comisario Julio Salas mencionó que fueron asegurados, una motocicleta, dos autos y tres fueron recuperados tras tener reporte de robo. Además, se realizaron ayer dos cateos.

De la droga que fue retirada de las calles, fueron 19.17 gramos de cristal, cocaína (3. 74), fentanilo (2. 66) y heroína (13. 35).