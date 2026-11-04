“Que se amplie el plazo de elección a alcaldía”; Pide Juan Blanco al PAN ante proceso de César Jáuregui

Juan Blanco Saldivar, panista y ex presidente municipal de Chihuahua dio a conocer que es necesario que se retrace el proceso de elección en el Partido Acción Nacional (PAN) para la candidatura a la alcaldía de Chihuahua esto ante el proceso jurídico que enfrenta César Jáuregui.

“Lo hemos dicho también desde un principio ahorita estamos seguros que no es el momento adecuado para que se reinicie el proceso sería una un sinsentido ahorita en este momento cuando está la situación tan complicada dentro del pan, pretender hacer ahorita un proceso sentimos que lo más pertinente, lo más adecuado sería ampliar el plazo, un unos días, unas semanas de hecho tenemos hasta enero para que el proceso interno se pudiera llevar a cabo no hay alguna urgencia de llevar a cabo ahorita ninguna ningún procedimiento y desde un principio nosotros hemos insistido que una posible solución pudiera ser una elección abierta ya fuera los 5303 miembros activos o a la ciudadanía creo que eso pudiera Reivindicar al pan con la base panista y con la ciudadanía”, comentó.

En este sentido destacó que no considera estar participando en la contienda interna como aspirante, asegura que se dará una espera a lo que indique el CEN del PAN reitera que es un proceso del partido del cual esperan buenas noticias.

“Consideramos que las sircunstancias han cambiado, pero el que sea será el mejor representante y apoyado por todos con el proceso de la gubernatura con una alianza estrategica por la gubernatura del estado”, comentó.

Reitera que no está en sus planes renunciar al PAN esto debido al proceso legal de César Jáuregui con la justiocia federal, seguirán pidiendo justicia en el caso del exfiscal y panista pues asegura qyue no hay un delito.