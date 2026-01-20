Turnan a la Permanente designación de Gertz como embajador de GB; recorrerá el procedimiento ordinario

Ciudad de México. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SG), ya turnó a la Comisión Permanente la designación del ex fiscal Alejandro Gertz Manero como próximo embajador de México en Gran Bretaña, la cual no será aprobada por fast track, sino que recorrerá el procedimiento ordinario en comisiones.

Este martes se dio a conocer el documento enviado ayer por la titular de la SG, Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), a propósito de dicho tema.

“Remito a usted el acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el cual la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum, Pardo, ha tenido a bien nombrar al C. Alejandro Gertz Manero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país”, señala la notificación enviada por Rodríguez a la legisladora panista.

Aunque el pasado 7 de enero el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal (Morena), había adelantado que el nombramiento de Gertz como nuevo embajador en Gran Bretaña podría ocurrir en la sesión de mañana de la Comisión Permanente, hoy señaló que ello no ocurrirá.

La documentación “se recibió ayer y ya se turnó a la comisión (de Asuntos Políticos e Internacionales). Es probable que se reúnan el próximo jueves. No va haber fast track, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario”, enfatizó el legislador en conferencia de prensa.

El ex gobernador de Zacatecas agregó que, tras sesiones el jueves próximo, la mencionada comisión podría remitir el asunto a la reunión de la Permanente del lunes 26, día en que también se realizará la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra.

Por separado, López Rabadán confirmó la recepción del documento en el que se pide la ratificación de Gertz Manero, y explicó que “mañana miércoles daremos cuenta de esta solicitud de la Presidenta y la turnaremos, como lo establece nuestro orden legal, a la primera comisión, que es la Asuntos Políticos e Internacionales, para que resuelva” el tema y, probablemente, se discuta el lunes.

– ¿Gertz debe comparecer ante la primera comisión? – se le preguntó.

– “En términos estrictos, es decisión de la primera comisión. Es práctica parlamentaria que, cuando el Ejecutivo federal envía una propuesta como esta, usualmente la comisión cita para comparecer, (pero) no hay un artículo expreso donde haya obligatoriedad” para ello, dijo.

Más temprano, el coordinador del grupo parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, había afirmado que el nombramiento de Gertz podría realizarse este miércoles.

“Nosotros estamos de acuerdo en que sea fast track, que sea rápido, porque sí requerimos que esa embajada no esté vacía. Podría ser mañana en la Permanente, sí. México debe estar representado en todos los lugares del mundo para que llegue un mensaje preciso de unidad y de lo que está haciendo nuestra nación”, aseveró en entrevista colectiva.