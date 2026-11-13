Sentenciado a más de ocho años de prisión por tentativa de homicidio en Bocoyna

Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Francisco Yedi L. C., por el delito de tentativa de homicidio, cometido en el municipio de Bocoyna.

Las investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, establecieron que el ahora sentenciado agredió con un arma blanca a Ever Francisco G. G., en hechos registrados el 07 de diciembre del 2025, en la comunidad de Talayotes de los Volcanes.

El ahora sentenciado fue detenido el 26 de junio del 2026, con una orden de aprehensión por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y tras conocer los datos de prueba y argumentos incriminatorios, solicitó la terminación anticipada de su proceso.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.