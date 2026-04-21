Trump recrudece sus ataques a la prensa; tilda de “idiota” a periodista del ‘Wall Street Journal’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció sus ataques contra los medios de comunicación al calificar de “idiota” a un periodista del Wall Street Journal que publicó un artículo sobre la guerra en Medio Oriente titulado “Los iraníes se burlan de Trump”.

“Un idiota del consejo editorial del Wall Street Journal, llamado Elliot Kaufman, acaba de escribir un artículo de opinión titulado ‘Los iraníes se burlan de Trump’. ¿En serio? Durante 47 años, han matado a nuestra gente y a muchos otros, y se han aprovechado de todos los presidentes, excepto de mí. ¿Y qué les di yo? ¡Un país en ruinas!”, señaló el magnate en su plataforma Truth Social.

Trump reiteró que “toda su armada está en el fondo del mar, su fuerza aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea y su radar han sido destruidos, sus laboratorios nucleares y áreas de almacenamiento fueron destruidos una oscura noche de junio por nuestros magníficos bombarderos B-2, sus líderes están muertos”.

También arremetió contra el ex presidente demócrata, Barack Obama, al que acusó de dar financiamiento al gobierno iraní para desarrollar armas nucleares; no ofreció pruebas de sus dichos.

“Barack Hussein Obama les dio mil 700 millones de dólares en efectivo ‘verde’, transportado en un Boeing 757 hasta sus líderes, y cientos de miles de millones de dólares para ayudarlos en su camino hacia una bomba nuclear”, continuó.

El jefe de la Casa Blanca concluyó: “Pero a pesar de todo esto, tengo a un IDIOTA en el consejo editorial de The Wall Street Journal escribiendo que me están tomando el pelo. ¡Irán ciertamente no lo cree! Ni nadie más. Supongo que Rupert Murdoch le dijo que lo escribiera así, porque The Wall Street Journal ha perdido el rumbo, ya no es lectura obligatoria, ¡solo otro panfleto político fracasado!”.