Afecta choque en poste de CFE en el rebombeo Crucero de la JMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que la madrugada de este miércoles, el choque de un automóvil particular contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocó la interrupción del suministro de energía eléctrica en el rebombeo Crucero.

Derivado de este incidente fue necesario detener la operación de 20 pozos, desde las 4:00 hasta las 8:30 horas, lo que generó una disminución de 620 litros por segundo en el abastecimiento.

Esta situación afectó el funcionamiento del tanque Cerro Grande y el servicio en las tres etapas de la colonia Mármol, con excepción de la Mármol Viejo, ya que su distribución corresponde a otro tanque.

Desde el momento del incidente, la CFE brindó apoyo inmediato con maniobras para suministrar energía desde otra fuente y reactivar la operación del rebombeo. Se prevé que el servicio se regularice este jueves.

La JMAS Chihuahua implementará un operativo de apoyo mediante el envío de pipas de agua potable, para atender a la población de las colonias afectadas.