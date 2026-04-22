Proyecto de semaforización empezará en mayo; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el proyecto de semaforización para la ciudad de Chihuahua, se espera arranque su primera etapa en el mes de mayo.

“Es el objetivo que toda le inversión se dé en mayo por haber aceptado el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) estamos apurándole en el tema y no solo de obra, la semaforización también arranca en mayo”, comentó.

En este sentido el líder máximo del sector empresarial comentó que es necesario que se dé la obra pública en especial en el tema de movilidad con el fin de dar resultados y un buen desarrollo para la ciudadanía.

Cabe destacar que los principales problemas en la capital son la movilidad, esto ante el crecimiento que se tiene actualmente por lo cual es el reto a enfrentar.