Investigación de la UACH aborda la rickettsiosis con enfoque integral One Health

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, a través de su Laboratorio de Investigación Traslacional, impulsa estudios sobre la rickettsiosis desde un enfoque integral One Health, con el objetivo de comprender y atender esta problemática de salud pública que afecta al estado.

La rickettsiosis, causada principalmente por la bacteria Rickettsia rickettsii y transmitida por la garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus), ha registrado un incremento sostenido en los últimos años en la ciudad de Chihuahua, especialmente en zonas urbanas y periféricas con condiciones socioambientales adversas.

El análisis, desarrollado por el doctor Gerardo Pável Espino Solís, destaca que este vector posee una alta capacidad de adaptación a entornos domésticos, lo que facilita su reproducción dentro de las viviendas y eleva el riesgo de transmisión; las altas temperaturas características de la región favorecen su ciclo biológico y aumentan su densidad poblacional.

La investigación también señala que el perro doméstico funge como principal hospedador, lo que convierte la convivencia cercana con animales infestados en un factor determinante para la exposición humana; a ello se suman condiciones como viviendas con infraestructura deteriorada, acumulación de objetos y la presencia de perros sin control sanitario, elementos que incrementan la vulnerabilidad en diversos sectores de la población.

Desde el ámbito clínico, la rickettsiosis representa un reto diagnóstico debido a la similitud de sus síntomas iniciales con otras enfermedades febriles. Esta situación puede retrasar el tratamiento oportuno y agravar el pronóstico, por lo que el reconocimiento de factores de riesgo resulta clave para la atención médica.

Ante este panorama, el enfoque One Health propone una estrategia interdisciplinaria que integra la salud humana, animal y ambiental. Entre las acciones prioritarias se encuentran el control de garrapatas en animales, la mejora de las condiciones de vivienda, la eliminación de focos de infestación y el fortalecimiento de programas comunitarios de prevención.

En este contexto, el Laboratorio de Investigación Traslacional de la UACH desarrolla líneas de investigación orientadas al estudio integral de la rickettsiosis, con apoyo de financiamiento institucional y externo, como el proyecto SECIHTI CBF-G-732 y la convocatoria Más UACH, Más Ciencia 2025/16.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso con la generación de conocimiento científico y el desarrollo de estrategias que contribuyan a la protección de la salud pública en la región.