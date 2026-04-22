Que reacomodo operativo del que habla la JMAS sea para mejorar el suministro de agua en Parral: Alma Portillo

Luego de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral informó que en esta semana no se publicará el calendario de tandeo de agua potable, con el argumento de que se realizan ajustes operativos en el sistema de distribución, la diputada parralense Alma Portillo pidió que ese reacomodo del que habla la JMAS, en verdad sea para mejorar el servicio.

“Esta herramienta ha sido sumamente importante porque las y los vecinos parralenses necesitan saber qué días pueden tener acceso al agua potable y qué días no para programar sus actividades diarias”, explicó Portillo Lerma.

La diputada de Movimiento Ciudadano añadió que espera que “este reacomodo operativo del que hablan sea también para mejorar la distribución de agua potable en la ciudad y sea para mejorar el suministro de agua en todos los hogares”.

En referencia a la búsqueda de suministro de agua que ha quedado suspendida en Parral, tanto por autoridades estatales como federales,

la legisladora parralense explicó que “nuestro estados vive una situación muy extrema en cuanto a la falta de agua potable. Creo que hace falta más coordinación entre los entes y organismos responsables, desde la Junta Municipal, Junta Central, la Conagua, para dar una solución a corto, mediano y largo plazo a esta situación que vivimos, no solamente en la ciudad de Parral, porque sabemos que es una situación que ocurre en todo el estado”.