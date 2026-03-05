Trump recibe a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca por título de la MLS 2025

El astro argentino Lionel Messi y el equipo del Inter Miami se reunieron con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca este jueves para celebrar la victoria de la Copa MLS 2025.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano se impuso al Vancouver Whitecaps en diciembre, con Messi de capitán, y logró su primer título en la historia del club desde su fundación en 2018.

Alex Rodríguez estuvo presente, junto con algunos miembros del personal de Trump, Marco Rubio y Pam Bondi.

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, no voló con el equipo ni estuvo presente en el evento. El club viajó a Washington antes de su partido contra el DC United en Baltimore el sábado.

Trump comentó sobre la apariencia de los hombres: “Son gente guapa. Marco [Rubio], no me gustan los hombres guapos, no te sientes muy bien estando aquí. Gente guapa”.