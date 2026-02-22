Trump: ‘Puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera…pero, no puedo cobrar un dólar’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no dudó en expresar su enojo por el fallo de la Corte Suprema que declaró como ilegales sus aranceles globales.

En respuesta el magnate republicano dijo desde la Casa Blanca:

“Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país. Incluso se me permite imponer un embargo destructivo a un país extranjero. Puedo imponer un embargo. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar 1 dólar.

“Porque eso no es lo que dice y ni siquiera es lo que se lee. Puedo hacerles lo que quiera, pero no puedo cobrarles nada. Así que puedo destruir el país, pero no puedo cobrarles una pequeña tasa. Podría cobrarles una pequeña tasa de dos centavos, pero no puedo cobrarles bajo ninguna circunstancia. No puedo cobrarles nada. ¿No es ridículo?

“Se me permite embargarlos. Se me permite decirles que ya no pueden hacer negocios en Estados Unidos. Queremos que se vayan de aquí. Pero quiero cobrarles 10 dólares. No puedo hacerlo. Es incorrecto. Su decisión es incorrecta”, afirmó Trump.

Trump ahora dice que subirá el arancel global a un 15% tras revés de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será “de inmediato”.

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

Con información de Aristegui Noticias