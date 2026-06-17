Partido Comunista de Cuba aprueba reformas hacia una mayor economía de mercado

La Habana. El gobernante Partido Comunista de Cuba aprobó este miércoles un paquete de reformas económicas orientadas a ampliar el espacio de la economía de mercado, en medio de la severa crisis que atraviesa la isla bajo presión de Washington, informó la televisión estatal.

“El Comité Central del Partido aprueba nuevas propuestas de transformaciones económicas y sociales”, afirmó la televisión estatal al término de una sesión plenaria extraordinaria este miércoles en La Habana.

Esta reunión fue convocada para debatir una veintena de propuestas de reformas, sin precisar detalles sobre estas. Las propuestas ya cuentan con el respaldo del influyente ex presidente Raúl Castro.