Trump prepara golpe arancelario en seis áreas industriales, según el WSJ

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría preparando un nuevo golpe arancelario dirigido a seis sectores industriales, informa este lunes The Wall Street Journal tras consultar a fuentes familiarizadas con el asunto.

Las medidas de Trump buscarían impactar las industrias productoras de baterías a gran escala, el hierro fundido y sus accesorios, tuberías de plástico, productos químicos industriales, y equipos de redes eléctricas y telecomunicaciones. Los gravámenes se emitirían bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite al presidente imponer aranceles por riesgos a la seguridad nacional.

El movimiento se da luego de que la Corte Suprema de EE.UU. invalidara la mayoría de los aranceles impuestos por Trump en su segundo mandato, al considerar ilegales los fundamentos con los que fueron aplicados.