Trump en descontento con las negociaciones con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que Washington no está contento con cómo está negociando Irán a cuenta de su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado “una decisión final” sobre si realizar o no un ataque sobre el país persa.
“Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado”, aseguró a medios en la Casa Blanca Trump antes de insistir en que Irán “no pueden tener armas nucleares”.
Al ser preguntado sobre la posibilidad que Washington forzara un cambio de régimen en Teherán, Trump negó también que haya alguna decisión al respecto y afirmó que “podría o podría no haberlo”.
Información de Aristegui Noticias