Detuvo K-9 a joven con varios envoltorios en Riberas de Sacramento

Elementos del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un joven por su presunta participación en delitos contra la salud, en hechos ocurridos en la colonia Riberas de Sacramento.

Policías Municipales hacían recorridos de prevención y vigilancia, en donde se le realizó una inspección preventiva a Kevin R., G., de 19 años de edad a quien le localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios que contenían una sustancia sólida, granulosa y cristalina con características similares al narcótico conocido como “cristal”, equivalente a 8 porciones, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.