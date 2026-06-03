Trump dice que podría reunirse con el líder supremo de Irán “en algún momento”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que podría reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí. Así lo dijo en el pódcast ‘Pod Force One’ con Miranda Devine, de New York Post.

“Nunca lo había pensado. En realidad, es una muy buena pregunta; lo pensaré. Sí, me gustaría reunirme con él”, respondió Trump a una pregunta al respecto. “Probablemente nos encontremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos”, agregó.

“Probablemente nos encontremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos”, agregó. El presidente de EE.UU. aseveró, además, que el ayatolá está muy involucrado en la resolución del conflicto y que le tienen mucho respeto en Irán.